الفقي : إيران تتهوّر بلا مبرر ضد البلدان العربية .. وتضرب بلا وعي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على تطورات ومستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسيناريوهات مستقبل الحرب.



وقال الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" إيران تقوم بعمل "متهور “ غير مبرر ضد البلدان العربية وتضرب بلا وعي”.

وأضاف مصطفى الفقي:" أمريكا تصورت أن الحرب ضد إيران ستكون "نزهة سريعة" وأرادت تقليم أظافر طهران".

وأكمل مصطفى الفقي:" ترامب يريد إنهاء الحرب ضد إيران ولكن بصورة مشرفة له وشعر باهتزاز الأسواق العالمية بسبب الحرب ".

وتابع مصطفى الفقي:" ترامب يخشى تفاقم الاوضاع الاقتصادية حول العالم بسبب حرب إيران ولم يكن يتصور ان تستمر الحرب حتى الآن ".