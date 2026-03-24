مصطفى الفقي : مصر والسعودية رأس الحربة في فهم واختراق الموقف والتعامل مع حرب إيران

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على تطورات ومستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسيناريوهات مستقبل الحرب.



وقال الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" تصريحات ترامب بشان التفاوض مع إيران إما محاولة لإيقاف الحرب هربا من الضغوط الداخلية او مناورة حربية بدعم إسرائيلي".

وأضاف الفقي:" ترامب يريد إنهاء الحرب ضد إيران ولكن بصورة مشرفة له وشعر باهتزاز الأسواق العالمية بسبب الحرب ".

وتابع مصطفى الفقي:" ترامب يخضى تفاقم الاوضاع الاقتصادية حول العالم بسبب حرب إيران ولم يكن يتصور ان تستمر الحرب حتى الآن ".

واكمل مصطفى الفقي:"مصر والسعودية هما رأس الحربة في فهم واختراق الموقف والتعامل مع تلك الحرب".