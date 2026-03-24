الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القناة 12 العبرية تكشف عن وثيقة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران وسط قلق إسرائيلي

كشفت “القناة 12” العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود آلية يجري العمل عليها من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموافقة ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهدنة المؤقتة ستستغل لبحث اتفاق شامل مكون من 15 بندًا، على غرار التفاهمات التي جرت سابقًا في غزة ولبنان.

وأشارت القناة إلى أن هذا السيناريو، الذي وصفته بـ"السريع والغامض"، يثير حالة من القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، التي تخشى أن تستفيد إيران من وقف إطلاق النار دون الالتزام بحل كافة القضايا الجوهرية، ما قد يمنحها زمام المبادرة خلال هذه المرحلة.

كما أفاد التقرير بأنه تم تمرير وثيقة البنود الـ15 إلى إيران عبر مصدر غربي، وتتضمن مجموعة من المطالب الأمريكية الصارمة مقابل حوافز اقتصادية واستراتيجية.

المطالب الأمريكية من إيران:

تفكيك القدرات النووية الحالية التي تم تطويرها بالفعل.

التزام إيراني بعدم السعي مطلقًا لامتلاك سلاح نووي.

حظر تخصيب أي مواد نووية داخل الأراضي الإيرانية.

تسليم جميع المواد المخصبة إلى شركة "سابا" وفق جدول زمني متفق عليه.

إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة، بما يشمل تدميرها.

تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل إلى جميع المعلومات داخل إيران.

تخلي إيران عن نموذج "الوكلاء" في المنطقة.

وقف تمويل وتسليح الحلفاء الإقليميين بشكل فعلي.

ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا كممر بحري حر.

تأجيل البت في مشروع الصواريخ مع إلزام إيران بتحديد العدد والمدى لاحقًا.

قصر الاستخدامات العسكرية على أغراض الدفاع عن النفس فقط.

ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل:

رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها.

دعم أمريكي لتطوير برنامج الطاقة النووية السلمية، خاصة في مفاعل بوشهر لتوليد الكهرباء.

إزالة خطر عودة النظام إلى وضعه الطبيعي.

وفي ختام التقرير، رجحت القناة أن من غير المتوقع، بل من الصعب جدًا، أن توافق إيران على هذه الشروط "المطلقة"، ما يبقي احتمال انهيار المسار التفاوضي قائمًا. 

كما أشارت إلى احتمال التوصل إلى اتفاق إطار عام بين الولايات المتحدة وإيران، على أن يتم تأجيل مناقشة التفاصيل الدقيقة إلى مرحلة لاحقة.

