تصعيد خطير .. إيران تتهم أمريكا وإسرائيل باستهداف محطة بوشهر النووية

في موقف يعكس إصراراً على مواصلة التصعيد العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في كل من إيران ولبنان، مؤكدًا أن هذه التحركات لن تتأثر بأي مفاوضات سياسية جارية لوقف القتال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العمليات تُنفذ وفق “خطة ثابتة”، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية مستمرة في توجيه ضربات تستهدف ما وصفه بـ”التهديدات الوجودية”، سواء داخل الأراضي الإيرانية أو على الجبهة اللبنانية.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى “تعميق الضرر” بخصومها، في إشارة إلى استمرار الضربات العسكرية المكثفة، بالتوازي مع أي مسارات دبلوماسية محتملة، وهو ما يعكس فصلاً واضحاً بين العمل العسكري والمفاوضات السياسية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية بشكل ملحوظ، حيث تشير تقديرات حقوقية إلى سقوط آلاف القتلى في إيران منذ بداية المواجهة، بينهم مئات المدنيين والأطفال، وسط استمرار الغارات والضربات المتبادلة.

أما في لبنان، فقد أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ مطلع مارس، وفق بيانات صحية وتقارير دولية، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع مفتوح على أكثر من جبهة.

ويعكس هذا النهج الإسرائيلي قناعة بأن العمليات العسكرية يجب أن تستمر بغض النظر عن أي مفاوضات جارية، سواء بين طهران وواشنطن أو عبر وساطات دولية، وهو ما قد يُعقّد فرص التوصل إلى تهدئة قريبة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتوازي مع المسار السياسي ينذر بمزيد من التوتر في المنطقة، خاصة مع استمرار فتح جبهات متعددة، ما يزيد من احتمالات اتساع الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية شاملة يصعب احتواؤها في المدى القريب.