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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خرج ينقذ جيرانه فعاد جثة.. رصاصة أنهت حياة أندرو أمام والده في العمرانية.. صور

الشاب أندرو الضحية
الشاب أندرو الضحية
ندى سويفى

لم يكن الشاب العشريني أندرو يعلم أن خروجه من منزله بدافع الشهامة والنجدة سيكون الرحلة الأخيرة في حياته، بعدما قرر التدخل لإنقاذ جيرانه وفض مشاجرة نشبت في أحد شوارع العمرانية، لينتهي به الأمر جثة هامدة بعد إصابته برصاصة قاتلة أمام أعين والده.

وبحسب روايات الأهالي وشهود العيان، فإن المجني عليه لم يكن طرفًا في الخلاف الذي اندلع بين عدد من الأشخاص، إلا أنه سمع صرخات واستغاثات في الشارع، فخرج من منزله برفقة والده لمعرفة ما يجري ومحاولة تهدئة الأوضاع ومنع تطور المشاجرة.

وأكد شهود العيان أن الشاب أندرو حاول التدخل بحسن نية لاحتواء الأزمة وحماية جيرانه من بطش المتشاجرين، إلا أن أحد المتهمين أشهر سلاحًا ناريًا وأطلق النار بصورة مفاجئة، لتستقر رصاصة في رأس المجني عليه وتسقطه أرضًا غارقًا في دمائه.

ولم تمر سوى لحظات قليلة حتى لفظ الشاب أندرو أنفاسه الأخيرة وسط صرخات أسرته وأقاربه، بينما وقف والده عاجزًا أمام مشهد سقوط نجله أمام عينيه، في حين احتضنه عمه محاولًا إنقاذه، إلا أن الإصابة كانت قاتلة، ليتحول المشهد إلى مأساة إنسانية مؤلمة خيمت على المنطقة بأكملها.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والغضب بين الأهالي الذين أكدوا أن المجني عليه كان معروفًا بحسن الخلق ولم يكن له أي صلة بالمشاجرة، وأن ذنبه الوحيد كان محاولته التدخل لمنع وقوع أذى للآخرين.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري بدائرة قسم العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه تدخل للدفاع عن أحد جيرانه وفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، إلا أن أحد المتهمين أطلق تجاهه عيارًا ناريًا أصابه إصابة مباشرة أودت بحياته في الحال.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد خط سير المتهم قبل وبعد ارتكاب الجريمة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة بصورة دقيقة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة وظروفها.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

خرج لينقذ جيرانه فعاد جثة رصاصة غادرة أنهت حياة أندرو العمرانية مشاجرة مديرية أمن الجيزة

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