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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | عصير القصب وكارثة ثاني أكسيد التيتانيوم.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عصير القصب وكارثة ثاني أكسيد التيتانيوم.. تفاصيل هامة

يحرص عدد كبير من المواطنين على تناول عصير القصب خلال فصل الصيف، لكن من المقلق أن هناك بعض أصحاب محلات العصير يقوم بإضافة مادة تسبب مخاطر صحية، ولذلك على المواطنين الحذر قبل تناول القصب.

كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط حالات خلط عصير القصب بمادة خطرة على الصحة في طوخ بالقليوبية.

وقال الجزار  في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” :" جهاز حماية المستهلك عليه دور في غاية الأهمية لضبط الأسواق  لحماية صحة المصريين ".

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 12 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.03 جنيه

سعر الشراء: 51.93 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.03 جنيه

سعر الشراء: 59.91 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.54 جنيه

سعر الشراء: 69.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.86 جنيه

سعر الشراء: 13.83 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.16 جنيه

سعر الشراء: 14.13 جنيه.

تراجع ملحوظ في بأسعار الطماطم.. مفاجأة للمواطنين

تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة عما كانت عليها قبل عيد الأضحى وبعد العيد، وأن الارتفاعات السابقة كانت بسبب فارق العروات.

وأكد المهندس حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن التراجع الملحوظ في أسعار الطماطم وعدد من المحاصيل الزراعية يرجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض داخل الأسواق، موضحاً أن الارتفاعات السعرية التي شهدتها بعض الأصناف خلال الأشهر الماضية كانت نتيجة التغيرات الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على العروة الشتوية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الأسواق تشهد حالياً "مزيداً من الإنتاج" و"وفرة كبيرة جداً في المنتجات"، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد توقعت قبل عيد الأضحى حدوث هذا الانخفاض، مضيفاً: "الحمد لله توقعاتنا جت على أرض الواقع".

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5250 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6125 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7000 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49000 جنيه.

نصائح طبية من جمال شعبان بخصوص الحجامة والأدوية الحديثة

يتجه عدد قليل من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، لتناول الأعشاب، وعمل الحجامة بدلا من تناول الأدوية الحديثة، وأن هذا الأمر يمثل خطر كبير على الصحة.

يتجه عدد قليل من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، لتناول الأعشاب، وعمل الحجامة بدلا من تناول الأدوية الحديثة، وأن هذا الأمر يمثل خطر كبير على الصحة.

الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة، والجميع يسأل عن المتوقع بخصوص حالة الجو بشكل يومي، وخلال هذا التقرير نوضح أخر تحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد الجوية بخصوص الجو.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أغلب المحافظات، مع درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بنحو درجتين مئويتين، ليشعر المواطنون بحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومع سطوع أشعة الشمس.

لا تمد عينيك.. سر السعادة الذي غفلنا عنه في هذه الآية العظيمة.. فيديو

أكد الشيخ وليد عرفة، من علماء وزارة الأوقاف، أن القناعة والرضا عمل قلبي، بينما الطموح عمل عقلي، موضحًا أن الرضا والقناعة لا يتعارضان مع الطموح الذي يسعى إليه كل شخص.

وأوضح أن الحسن البصري وجد شخصًا يدعو الله ويقول: «اللهم ارضَ عني يا رب»، فقال له: «هل أنت راضا عن الله؟»، فرد عليه: «كيف أرضى عن الله؟»، فقال: «أن تفرح بالمصيبة كما تفرح بالنعمة، فإذا فعلت ذلك كنت راضيًا عن الله».

وأضاف وليد عرفة، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قبول العبد لما يعطيه الله من كل شيء يعد رضا، وأن هناك أحاديث كثيرة عن الصحابة وقبولهم بما أعطاهم الله.

عالم أزهري: العسل علاج ثابت بالقرآن.. والإسلام لا يرفض الطب الحديث

أكد الشيخ محمد السعيد عطا الله، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام حث على التداوي والأخذ بالأسباب، مشيرًا إلى أن العسل ورد ذكره في القرآن الكريم كأحد وسائل الشفاء، وأن السنة النبوية الشريفة تضمنت توجيهات علاجية كانت مناسبة لعصرها، دون أن تتعارض مع الاستفادة من التقدم الطبي الحديث.

العسل شفاء بنص القرآن الكريم
وأوضح الشيخ محمد السعيد عطا الله، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن العلاج بالعسل ثابت بنص القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾.

وأشار إلى أن هذه الآية الكريمة تؤكد ما للعسل من فوائد صحية وعلاجية عرفها الإنسان منذ القدم.

الصحة العامة بأفريقيا: ارتفاع عدد المناطق المتضررة بإيبولا إلى 29

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن معهد الصحة العامة في أفريقيا، أعلن ارتفاع عدد المناطق المتضررة بإيبولا إلى 29، وأنهم غير قادرين على تحديد النطاق الحقيقي لتفشي إيبولا.

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