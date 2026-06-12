الصحة العامة بأفريقيا: ارتفاع عدد المناطق المتضررة بإيبولا إلى 29

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن معهد الصحة العامة في أفريقيا، أعلن ارتفاع عدد المناطق المتضررة بإيبولا إلى 29، وأنهم غير قادرين على تحديد النطاق الحقيقي لتفشي إيبولا.

وفي وقت سابق أعلنت الكونغو الديمقراطية، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس "إيبولا" المؤكدة إلى 101 حالة، وأن وجود الجماعات المسلحة لا يزال يعيق جهود مكافحة المرض في ‌أكثر المقاطعات تضررا.

وذكرت حكومة الكونغو الديمقراطية أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 10 وفيات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 550 حالة، وإجمالي عدد الوفيات المؤكدة إلى 101 حالة.

وسجلت هذه الحالات في 17 منطقة صحية في مقاطعة إيتوري، بالإضافة إلى سبع مناطق صحية في مقاطعة كيفو الشمالية ومنطقة صحية واحدة في كيفو الجنوبية.

وأفاد التقرير الخاص بوضع التفشي بأن وجود الجماعات المسلحة في دجوجو وإيرومو ومامباسا- وكلها في إيتوري- لا يزال "يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق ‌الصحية المتضررة أو المعرضة للخطر".

وأُعلن عن تفشي السلالة "بونديبوجيو" من "إيبولا" منتصف الشهر الماضي، إلا أن المسؤولين في الكونغو الديمقراطية أفادوا منذ ذلك الحين بأنها ظلت غير مكتشفة لأسابيع، مما أدى إلى عجز السلطات الصحية عن السيطرة عليها.



