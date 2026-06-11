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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب إيبولا.. الأهلي يرفض السفر للكونغو للمشاركة في السوبر وكأس الكؤوس لكرة اليد بعد خطاب الصحة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

وصل خطاب لإدارة النادي الأهلي من وزارة الصحة في مصر لحسم الموقف النهائي من السفر إلي الكونغو والمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، المقرر إقامتهما في العاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 18 يوليو 2026.

ليتم التأكيد على عدم مشاركة الأهلي في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد بالكونغو بعد وصول خطاب جديد من وزارة الصحة يفيد بضرورة عدم السفر بسبب خطورة فيروس إيبولا

كان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أخطر الأندية المشاركة رسميًا بأن الموعد النهائي لتأكيد المشاركة في البطولتين سيكون يوم 15 يونيو الجاري، ما يضع الأندية أمام مهلة قصيرة لحسم موقفها النهائي.

وسبق للنادي الأهلي أن أعلن رفضه سفر بعثة فريق كرة اليد إلي الكونغو بسبب تفشي وباء إيبولا بناءا على توصيات صدرت بعدم السفر إلى الكونغو الديمقراطية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 515 حالة، بعد تسجيل 27 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لبيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثفة بين الاتحاد الإفريقي والأندية المشاركة والجهات الصحية المختصة، لحسم ملف السفر والمشاركة قبل انتهاء المهلة المحددة، في ظل حرص جميع الأطراف على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب ضمان إقامة البطولتين في أجواء آمنة.

الأهلي النادي الأهلي وزارة الصحة الكونغو كأس الكؤوس الإفريقية

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