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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مصرع طفلة بالقناطر الخيرية.. النائب سمير البيومي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لوقف تكرار حوادث الغرق

سمير البيومي
سمير البيومي
ماجدة بدوى

قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب سؤال برلماني، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تكرار وقوع العديد من حوادث الغرق، خاصة غرق الأطفال والشباب، في مياه النيل بمدينة القناطر الخيرية السياحية بمحافظة القليوبية.

وأشار البيومي إلى أن آخر هذه الحوادث كان الحادث الأليم لغرق طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وهو ما أصاب الجميع بحالة من الحزن العميق، وسبقه العديد من الوقائع المماثلة، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، باعتبار أن مدينة القناطر الخيرية وجهة سياحية ومتنزهًا يقصده الملايين من المواطنين، فضلًا عن كونها مقصدًا لهواة صيد الأسماك من مختلف المحافظات، الأمر الذي يجعل من غير المقبول أن تمر هذه الحوادث المتكررة دون وقفة حاسمة، لا سيما أنها ليست الأولى من نوعها.

 إهمال جسيم تراكم على مدار السنوات الأخيرة

وأكد "البيومي" أن هذه الحوادث جاءت نتيجة إهمال جسيم تراكم على مدار السنوات الأخيرة، تمثل في غياب عوامل الأمن والأمان والسلامة، وقلة عدد فرق الإنقاذ وعدم جاهزيتها بما يتناسب مع السرعة العالية لتيار المياه في هذه المنطقة، إلى جانب غياب اللافتات التحذيرية على ضفاف نهر النيل وكورنيش المدينة وبعض المناطق المعروفة بخطورتها، وأيضًا عدم وجود أسوار مرتفعة بالقدر الكافي، خاصة في المناطق شديدة الانحدار على جانبي النهر، فضلًا عن غياب حملات التوعية للمواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، بمخاطر النزول إلى مياه النيل للسباحة وضرورة توخي الحذر أثناء ممارسة الصيد.

وتساءل النائب عن مدى فعالية دور الأجهزة المعنية في القيام بواجباتها للحد من حوادث الغرق، وعدم توفير عوامل الأمن والأمان والسلامة للمواطنين وأطفالهم أثناء تواجدهم بالقرب من نهر النيل وزيارتهم حدائق القناطر الخيرية.

كما طالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لمحاصرة ظاهرة تكرار حوادث غرق الأطفال والشباب في مياه النيل، والعمل على توفير إجراءات الأمن والأمان والسلامة للمواطنين من أهالي المدينة وزائريها، لحمايتهم من حوادث الغرق.

واختتم النائب سمير البيومي سؤاله بمطالبة الجهات المعنية بالإجابة على سؤاله البرلماني كتابةً، وبيان خطة الحكومة العاجلة لمنع تكرار هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

سمير البيومي مجلس النواب البرلمان التنمية المحلية وزير الموارد المائية

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