فتحي سند: الأهلي يعلن خلال ساعات التعاقد مع الحسين عموتة لقيادة الفريق

تحدث الإعلامي الرياضي فتحي سند عن اقتراب تولي المدرب المغربي الحسين عموتة القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن التعاقد سيتم خلال الساعات المقبلة.



وكتب فتحي سند عبر حسابه على «فيسبوك»: «الأهلي يعلن خلال ساعات تعاقده رسميًا مع المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق».



وأضاف أن عموتة قد لا يكون الاسم الأبرز على الورق، لكنه من المدربين الذين يمتلكون القدرة على صناعة فرق تنافس على البطولات، إلى جانب شخصيته القوية وقدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

وأشار إلى أن التحدي الأهم لن يكون في التعاقد مع المدرب المغربي، وإنما في منحه الوقت والدعم اللازمين لتطبيق أفكاره، خاصة في ظل تطلعات جماهير الأهلي للمنافسة على جميع الألقاب.



وأكد فتحي سند أن الحكم على التجربة لن يكون بمجرد الإعلان عن الصفقة، بل بما سيقدمه الفريق داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، مختتمًا حديثه بالتساؤل حول قدرة عموتة على قيادة الأهلي نحو مرحلة جديدة من النجاحات

