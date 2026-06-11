قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف معادية
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني: الأهلي لا يعلن رواتب مدربيه.. وكل الأرقام المتداولة غير صحيحة

أسامة حسنى
أسامة حسنى
محمد بدران

أكد أسامة حسني، نجم الاهلي السابق، أن كل الأرقام المتداولة بشأن راتب المدير الفني الجديد للأهلي غير دقيقة، مشيرًا إلى أن النادي لم يعلن رسميًا قيمة عقد المدرب أو راتبه.

وقال أسامة حسنى، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، إن الأهلي يعتمد على معايير واضحة عند اختيار مدربه، أبرزها امتلاك خبرات في المنطقة العربية وأفريقيا، إلى جانب قوة الشخصية والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس جميع التفاصيل قبل التعاقد مع أي مدرب أو لاعب، بما في ذلك الجوانب القانونية، مؤكدًا أن النادي لا يتعاقد مع أي عنصر يواجه أزمات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو عقوبات تتعلق بإيقاف القيد.

وشدد حسني على أن الوضع المالي للأهلي مستقر، موضحًا أن النادي يمتلك مصادر دخل متعددة، من بينها العوائد المرتبطة بمشاركة لاعبيه في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن الأهلي سيحقق إيرادات كبيرة خلال الفترة الحالية، إلى جانب حصوله على مستحقات مالية من انتقالات بعض لاعبيه، ومنها تفعيل بند شراء أحد اللاعبين من جانب برشلونة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن المعيار الأهم هو قدرة الإيرادات على تغطية المصروفات، مؤكدًا أن النادي يسير وفق هذا النهج المالي.

وعن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رد حسني على تساؤل الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن أهمية البطولة، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة ومهمة، مستشهدًا بما حققه الزمالك من مكاسب رياضية ومالية بعد التتويج بها، مضيفًا أن التقليل من قيمة البطولة أمر غير منطقي في ظل الجوائز والعوائد التي توفرها للأندية المشاركة.

الحسين عموتة المدير الفني الأهلي الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

نقابة أطباء الأسنان تدعو الصحفيين وصنّاع المحتوى لاجتماع اليوم

مصر تعلن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

مصر تعلن إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد