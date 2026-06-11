أسامة حسني: الأهلي لا يعلن رواتب مدربيه.. وكل الأرقام المتداولة غير صحيحة

أكد أسامة حسني، نجم الاهلي السابق، أن كل الأرقام المتداولة بشأن راتب المدير الفني الجديد للأهلي غير دقيقة، مشيرًا إلى أن النادي لم يعلن رسميًا قيمة عقد المدرب أو راتبه.

وقال أسامة حسنى، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، إن الأهلي يعتمد على معايير واضحة عند اختيار مدربه، أبرزها امتلاك خبرات في المنطقة العربية وأفريقيا، إلى جانب قوة الشخصية والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس جميع التفاصيل قبل التعاقد مع أي مدرب أو لاعب، بما في ذلك الجوانب القانونية، مؤكدًا أن النادي لا يتعاقد مع أي عنصر يواجه أزمات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو عقوبات تتعلق بإيقاف القيد.

وشدد حسني على أن الوضع المالي للأهلي مستقر، موضحًا أن النادي يمتلك مصادر دخل متعددة، من بينها العوائد المرتبطة بمشاركة لاعبيه في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن الأهلي سيحقق إيرادات كبيرة خلال الفترة الحالية، إلى جانب حصوله على مستحقات مالية من انتقالات بعض لاعبيه، ومنها تفعيل بند شراء أحد اللاعبين من جانب برشلونة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن المعيار الأهم هو قدرة الإيرادات على تغطية المصروفات، مؤكدًا أن النادي يسير وفق هذا النهج المالي.

وعن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رد حسني على تساؤل الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن أهمية البطولة، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة ومهمة، مستشهدًا بما حققه الزمالك من مكاسب رياضية ومالية بعد التتويج بها، مضيفًا أن التقليل من قيمة البطولة أمر غير منطقي في ظل الجوائز والعوائد التي توفرها للأندية المشاركة.