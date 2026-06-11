طارق مصطفى: الحسين عموتة مدرب قوي الشخصية ونجاحه قائم على الحزم والانضباط

أشاد طارق مصطفى، المدير الفني السابق لـ أولمبيك آسفي، بالإمكانات الفنية والتكتيكية للمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أنه من المدربين أصحاب الشخصية القوية والحسم داخل الملعب وخارجه.

وقال مصطفى، في تصريحات تلفزيونية، إنه سبق له مواجهة عموتة خلال فترة عمله في الدوري المغربي، مشيرًا إلى أنه يتمتع بقدرة كبيرة على تغيير خطط اللعب خلال المباراة الواحدة، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية عالية تساعد فريقه على التعامل مع مختلف ظروف اللقاء.

وأضاف أن عموتة يعتمد على أسلوب دفاعي منظم يجعل الفريق أكثر تماسكًا، مع التزام واضح من اللاعبين بتعليماته داخل أرض الملعب، سواء في تجاربه مع الوداد الرياضي أو الجيش الملكي.

وأكد طارق مصطفى أن قوة شخصية المدرب تُعد عنصرًا أساسيًا في نجاحه داخل غرفة الملابس، خاصة في ظل طبيعة اللاعبين في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب الذي لا يمتلك الحزم قد يواجه صعوبات كبيرة في إدارة الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحسين عموتة يمتلك مجموعة من المميزات التي تجعله من المدربين المميزين في المنطقة، متمنيًا له التوفيق في مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة.