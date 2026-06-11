المغاربة سيتألقون.. فرج عامر يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي

كشف فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل العقد المنتظر للمدرب الحسين عموتة مع النادي الأهلي.

الحسين عموتة

وأوضح عامر أن العقد يمتد لموسمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني تلقائيًا حال نجاح عموتة في التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية خلال الموسم المقبل. وأضاف أن الراتب السنوي للمدرب المغربي يبلغ مليونًا ونصف المليون دولار، بينما يتضمن العقد شرطًا جزائيًا يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الراتب في حال قرر أي من الطرفين فسخ التعاقد قبل نهايته.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي ربطت استمرار عموتة بتحقيق الإنجازات والبطولات، وليس بمجرد مرور الوقت.

وفي منشور آخر، أكد فرج عامر أنه من باب الإنصاف يرى أن حسين عموتة قادر على تحويل اللاعبين المغاربة المحترفين في الأهلي، الذين يتعرض بعضهم لانتقادات ورغبة في رحيلهم، إلى نجوم من الصف الأول، مستندًا إلى خبرته الكبيرة ومعرفته الجيدة بالكرة المغربية واللاعبين المغاربة.