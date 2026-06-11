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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صاروفيم: المجتمع المدني يضم أكثر من 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية

صاروفيم
صاروفيم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المدني يضم أكثر من 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أدواره ومجالات عمله، بما عزز من قدراته  كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت فى كلمة خلال  فعاليات تدشين جمعية ضى الخير للمساعدات الإنسانية،  أن الدولة المصرية آمنت بالدور الحيوي للمجتمع المدني في تحقيق المستهدفات التنموية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، مشيرة إلى إعلان فخامة السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ثم تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العام ذاته.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على توفير بيئة داعمة ومحفزة للعمل الأهلي من خلال استراتيجية واضحة تستهدف تمكين مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتقديم الدعم الفني والمالي لها، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام ينعكس على المواطن ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت صاروفيم إلى الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي لتحقيق المستهدفات التنموية، ومن بينها التعاون في إطار مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لخدمة المجتمع، من خلال التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث نجحت تلك المراكز خلال عامها الأول في تقديم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والفئات المستهدفة.

وأشارت إلى  دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتباره صندوقًا وطنيًا داعمًا لمشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يعمل من خلال محور التدريب والتأهيل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، إلى جانب التنسيق مع المنظمات وشركاء التنمية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني، بما يعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية، ويلبي الاحتياجات الإنسانية، ويعزز قيم المواطنة الإيجابية والعمل التطوعي.

المهندسة مرجريت صاروفيم وزيرة التضامن جمعية ومؤسسة أهلية المجالات الاجتماعية

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