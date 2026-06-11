أمير هشام يكشف تفاصيل راتب الحسين عموتة مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي بصدد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة لتولي تدريب الفريق الأول، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيتقاضى راتب ما بين 210 إلى 220 ألف دولار شهريا.

الاهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: الحسين عموتة سيتقاضى راتب سنوي من الأهلي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار سنويًا، بما يعني أن راتبه الشهري يصل لـ125 ألف دولار.

وزاد: الجهاز المعاون لـ حسين عموتة في النادي الأهلي سيحصل على 90 ألف دولار شهريًا.

وأضاف: عموتة رفض عروضا من الشباب السعودي وعرض آخر من الوداد المغربي، بالإضافة لعرض من أحد الأندية الليبية.

وواصل: التفاوض مع عموتة بدأ منذ توديع دوري أبطال إفريقيا، في شهر مارس الماضي، ووقتها رحب بشدة، لكن تم الاتفاق على تأجيل الأمر لحين حسم ملف توروب، وكان هناك مفاوضات مع أكثر من مدرب لكن تم الاستقرار في النهاية على المدرب المغربي.

وواصل: عموتة تلقى عرضا من الشباب السعودي مقابل 3 مليون دولار سنويا، أي ضعف عرض النادي الأهلي، واعتذر المدرب المغربي عن كافة العروض الآخرى، لرغبته في العمل بالنادي الأهلي الذي اقتنع بمشروع النادي في الفترة المقبلة.

وأكمل: عموتة سوف يستعين بمدرب مساعد ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى، ومدرب تحليل بيانات (محلل أداء).

وأتم: حسين عموتة سيكون عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، وتم استطلاع رأي وائل جمعة مدير الكرة الحالي، وكذلك محمد أبوتريكة، والثنائي أثنى بشدة على اختياره لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر.