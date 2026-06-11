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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكايات المونديال.. عندما قاد معلم هالاند النرويج للفوز على البرازيل

توريه أندريه فلو
توريه أندريه فلو
رباب الهواري

قبل سنوات طويلة من بروز الجيل النرويجي الحالي وظهور نجومه الذين خطفوا الأضواء في الملاعب الأوروبية، كان المنتخب النرويجي يعتمد على مهاجم قوي البنية يمتلك حضورًا مؤثرًا داخل منطقة الجزاء، هو توريه أندريه فلو، الذي يعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم النرويجية.

خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عام 1998، لعب فلو دورًا حاسمًا في مسيرة منتخب بلاده نحو التأهل إلى النهائيات التي أقيمت في فرنسا.

ونجح المنتخب النرويجي في تصدر مجموعته الأوروبية متفوقًا على منتخبات قوية، بفضل الأداء الجماعي المميز والفاعلية الهجومية التي وفرها فلو في الخط الأمامي.

 فقد تميز المهاجم النرويجي بقوته البدنية الكبيرة وقدرته على الاحتفاظ بالكرة والتحرك بذكاء بين المدافعين، ما جعله مصدر إزعاج دائم للمنافسين.

وفي تلك الفترة كان فلو يعيش أفضل مراحل مسيرته الكروية، حيث فرض اسمه بين أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية بفضل أهدافه الحاسمة ومستوياته المميزة.

 وقد نال إشادة واسعة من وسائل الإعلام والجماهير التي اعتبرت أنه من أبرز المهاجمين في جيله.

وعندما انطلقت منافسات كأس العالم، واصل فلو تقديم مستوياته القوية مع منتخب النرويج. 

وجاءت اللحظة الأبرز في المباراة الشهيرة أمام البرازيل ضمن دور المجموعات، عندما كانت آمال النرويجيين في التأهل تتلاشى.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن فلو من تسجيل هدف التعادل الذي أعاد الحياة إلى منتخب بلاده، قبل أن ينجح زميله كيتيـل ريكدال في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.

ذلك الانتصار التاريخي منح النرويج بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر وكتب واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

 ورغم مرور سنوات طويلة على تلك المشاركة، لا يزال اسم توريه أندريه فلو حاضرًا في ذاكرة الجماهير باعتباره أحد أهم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق آخر إنجاز عالمي كبير للمنتخب النرويجي، قبل عودة الحلم من جديد مع الأجيال الحديثة.

توريه اندريه فلو النرويج كأس العالم اخبار الرياضة

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