ميدو: الحسين عموته قادر على التعامل مع نجوم الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو أن المدرب المغربي الحسين عموتة يمتلك المقومات التي تؤهله للنجاح مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الحديث عن إمكانية حدوث صدام بينه وبين نجوم الفريق غير منطقي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: لن يحدث أي صدام بين نجوم الأهلي والحسين عموتة، لأنه مدرب يمتلك شخصية قوية وخبرات كبيرة في التعامل مع اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة.

وأضاف: عموتة لديه قدرات مميزة في إدارة غرف الملابس والتعامل مع النجوم، وهو ما ظهر خلال تجاربه السابقة مع الأندية والمنتخبات التي قادها.

وواصل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: أتوقع له النجاح في الأهلي، خاصة أن هناك منظومة عمل قوية داخل النادي تساعد أي مدير فني على تحقيق أهدافه.