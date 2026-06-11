رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور

كشف الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، عن توقعاته بشأن إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر بعد تفشي فيروس إيبولا في عدد من دول العالم.

وقال باشا خلال حواره لـ"صدى البلد" إن احتمالات ظهور فيروس إيبولا في مصر ضعيفة ، ولكن لا يجب أن نقول إنها مستحيلة ، لانه حينما ظهر فيروس كورونا لم نكن متوقعين أن يصل إلى مصر ، ولكنه وصل بعد ذلك ، ولذلك فإن الموضوع من الممكن أن يخرج خارج السيطرة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية ووزارة الصحة وضعت شروطًا للمنطقة الموبوءة والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية والتي تمنع السفر بدون إجراء التحاليل ، كما أن الوافدين من الخارج يتم عمل التحاليل اللازمة لهم قبل دخول مصر.

وتابع: ولذلك فإن وزارة الصحة على دراية بكل ذلك وتضع المحاذير وتمنع السفر غير الضروري خلال الفترة الحالية إلى المنطقة الموبوءة ، كما أن وزارة الصحة لدينا في الطب العلاجي من أكفأ الوزارات ، كما أن نائب وزير الصحة للطب العلاجي تم تكريمه في جنوب أفريقيا من أشهر للكفاءة العالية للطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية.