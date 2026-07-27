كوريا الشمالية: نواصل تحديث قدراتنا النووية بشكل مستمر

كشفت القاهرة الإخبارية، أن كوريا الشمالية، أكدت أنها ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية "بشكل مستمر ودون أي توقف"، رافضة دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، ووصفتها بأنها "تعبير آخر عن العداء تجاه دولة نووية مسؤولة".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) عن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قولها إن قدرات بيونج يانج النووية ستواصل التطور والتحديث باستمرار، دون أي لحظة من الجمود، مؤكدة أن الردع النووي يمثل الدرع الأقصى لحماية سيادة البلاد وأمنها.

وأضافت "جونج"، التي تتولى التعبير عن مواقف بلادها في القضايا الدولية، أن الدعوات إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية تعكس "موقفًا عدائيًا" تجاه ما وصفته بـ"الدولة النووية المسؤولة".

وجاءت التصريحات ردًا على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي دعا إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لوكالة رويترز.