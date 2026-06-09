روبيو يبحث مع فون دير لاين التنسيق لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي، التنسيق بين الجانبين لمواجهة تفشي "إيبولا" في الكونغو وأوغندا، والحيلولة دون وصول المرض إلى بلاده التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توماس بيجوت، في بيان اليوم الثلاثاء، "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة جهود التنسيق والاستجابة الأمريكية والأوروبية لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا".
وأضاف "لا تزال حماية صحة الشعب الأمريكي ومنع وصول هذا الوباء إلى الولايات المتحدة على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية".