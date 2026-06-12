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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصير القصب وكارثة ثاني أكسيد التيتانيوم.. تفاصيل هامة

عصير القصب
عصير القصب
البهى عمرو

يحرص عدد كبير من المواطنين على تناول عصير القصب خلال فصل الصيف، لكن من المقلق أن هناك بعض أصحاب محلات العصير يقوم بإضافة مادة تسبب مخاطر صحية، ولذلك على المواطنين الحذر قبل تناول القصب.

كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط حالات خلط عصير القصب بمادة خطرة على الصحة في طوخ بالقليوبية.

غش عصير القصب بطوخ
عصير القصب

وقال الجزار  في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” :" جهاز حماية المستهلك عليه دور في غاية الأهمية لضبط الأسواق  لحماية صحة المصريين ".

عصير القصب
عصير القصب


وتابع إسلام الجزار :" عصير القصب مشروب أساسي في فصل الصيف وهناك حملات تفتيش على مختلف المحال التجارية بكافة المحافظات ".


واكمل إسلام الجزار :" أثناء المرور في إحدى الحملات بالقليوبية تم تفتيش بعض العربات التي تقوم ببيع عصير القصب ".


ولفت إسلام الجزار :" تم اكتشاف استخدام هذه العربات لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم “ في عصير القصب وهي مادة  غير صالحة للاستخدام البشري وكانت منتهية الصلاحية ويتم استخدام هذه المادة للحفاظ على قوام عصير القصب لفترات طويلة  وإضفاء اللون الأبيض على العصير ". 
 

ضبط مادة خطيرة تستخدم فى غش عصير القصب بالقليوبية


ضبطت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ فى محافظة القليوبية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء ومديرية التموين، خلال حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، مادة تُستخدم فى غش عصير القصب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية ضبط كمية من مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” تُستخدم في غش عصير القصب وإضفاء اللون الأبيض عليه، وذلك خلال جولة تفتيشية موسعة على الأسواق بمدينة طوخ، بمشاركة جهاز حماية المستهلك، وجهاز سلامة الغذاء، والرقابة التموينية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري الصارخ، والتي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

ووفقًا للتقارير العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة كمضاف غذائي (E171) بسبب مخاوف صحية محتملة تتعلق بتراكم الجسيمات النانوية وتأثيرها على الحمض النووي.

وثاني أكسيد التيتانيوم (E171) هو مركب كيميائي على هيئة مسحوق أبيض ناصع، تم حظر استخدامه كمضاف غذائي في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية، تستخدمه بعض معاصر العصائر والمطاعم بشكل غير قانوني لغش عصير القصب ومنحه لوناً أبيض فاتحاً وجذاباً ولإخفاء علامات التغير في لونه الأصلي نتيجة الأكسدة.

التحفظ على الكميات المضبوطة والتحرك باتجاه النيابة
وعلى الفور، قررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.

استخدامات مادة ثاني أكسيد التيتانيوم
بعد البحث تبين أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإضفاء صفة اللون الأبيض، يتم استخدامها في العديد من الأمور مثل الدهانات والطلاء كعامل أساسي لتوفير البياض، واللمعان، والمتانة للدهانات الخارجية والداخلية.

كما تستخدم في مستحضرات التجميل، حيث تدخل في تركيب الكريمات ومستحضرات التجميل كواقٍ شمسي فيزيائي لحجب الأشعة فوق البنفسجية (UV)، بالإضافة إلى استخدامها في البلاستيك والمطاط، حيث تعمل كمثبت يقلل من الهشاشة، والبهتان، والتشقق الناتج عن التعرض للضوء، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى مثل الورق، الأحبار، ومعجون الأسنان.

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