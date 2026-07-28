قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
بروتوكول تعاون بين التعليم والأزهر لتعزيز انتظام حضور الطلاب والتقييم التربوي
وفاة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر وصدى البلد يعيد نشر حواره الأخير معه
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. كيف صنع لامين يامال إمبراطوريته المالية قبل بلوغ العشرين؟
ياسر جلال لـ لما جبريل: باخد أجري أعيش بيه طول السنة ومبنشيلش فلوس للزمن
رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن
طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط
حملة تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل
انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم
مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل
خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم
نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نشاط سياحي.. زوار من 11 جنسية يستمتعون بالمزارات الدينية والطبيعية في سانت كاترين

السياحة
السياحة
قسم المحافظات

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، 386 سائحًا وزائرًا من 11 جنسية، في إطار الحركة السياحية المتواصلة التي تشهدها المدينة، لزيارة مقدساتها الدينية والروحانية ومعالمها الأثرية، والاستمتاع بطبيعتها الجبلية الخلابة، التي جعلتها واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم.

وأكدت الجهات المعنية انتظام حركة الزيارات، مع توفير جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة لضمان راحة الزائرين، بما يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، باعتبارها إحدى أبرز وجهات السياحة الدينية والبيئية والثقافية.

سانت كاترين 

وقال مصدر مسؤول بمدينة سانت كاترين إن المدينة استقبلت، اليوم، 386 سائحًا وزائرًا، بينهم 63 مصريًا، فيما تنوعت الجنسيات الوافدة لتشمل تايلاند، وقبرص، والأرجنتين، ورومانيا، وروسيا، وإسرائيل، وإيطاليا، والهند، وماليزيا، وسنغافورة، وتونس، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد على المدينة من مختلف دول العالم.

وأوضح المصدر أن 208 زائرين، بينهم 42 مصريًا، صعدوا إلى جبل موسى، واستمتعوا بتجربة روحانية مميزة وسط الطبيعة الساحرة، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام الجمال، في واحدة من أشهر الرحلات السياحية والدينية التي تشتهر بها المدينة.

وأضاف أن دير سانت كاترين استقبل 178 سائحًا وزائرًا، بينهم 21 مصريًا، حيث تعرفوا على أبرز معالمه التاريخية والدينية، ومنها شجرة العليقة المقدسة، وكنيسة التجلي، والمتحف، والمكتبة التاريخية، والمخطوطات النادرة، والعهدة المحمدية، التي تمثل جزءًا من التراث الإنساني والديني الفريد.

وأشار المصدر إلى أن المدينة تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزائرين، خاصة من طلاب الجامعات، ورحلات الشباب، والمهتمين بالسياحة الدينية، وتسلق الجبال، والتعرف على الكنوز التاريخية والأثرية التي يحتضنها دير سانت كاترين.

وسجلت المدينة، اليوم، طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلًا، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، وهي أجواء مناسبة لرحلات التسلق والأنشطة السياحية وزيارة المواقع الدينية والطبيعية.

وعقب الانتهاء من رحلة جبل موسى، واصل الزائرون برامجهم السياحية بزيارة الأودية الملونة، واستراحة الرئيس الراحل، والتعرف على الحياة البدوية الأصيلة، إلى جانب اقتناء الأعشاب الطبية والمشغولات اليدوية السيناوية، التي تعكس التراث الثقافي لأهالي المنطقة.

تأتي هذه الحركة السياحية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروع التجلي الأعظم، الذي يستهدف ترسيخ مكانة سانت كاترين كوجهة عالمية للسياحة الدينية والبيئية، وتعزيز مكانتها بوصفها ملتقى للحضارات ورمزًا للتسامح والسلام، بما تمتلكه من تاريخ عريق، وطبيعة استثنائية، ومقومات سياحية فريدة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وشملت البرامج السياحية زيارة دير سانت كاترين، وتسلق جبل موسى، وزيارة محمية سانت كاترين، ومركز كبار الزوار، إلى جانب مقامي النبيين صالح وهارون، وعدد من المواقع التاريخية والأثرية ذات القيمة الدينية والتراثية، التي تمنح الزائرين تجربة سياحية وروحانية فريدة.

مدينة سانت كاترين دير سانت كاترين البرامج السياحية سانت كاترين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إطلاق مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة

غرفة شركات السياحة

غرفة السياحة تعلن انطلاق موسم العمرة..وبدء الرحلات وتوثيق عقود الشركات

رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثًا واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة

رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثًا واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة

بالصور

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد