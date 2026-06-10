ضبط مادة بيضاء تستخدم فى غش عصير القصب وتسبب أمراضا خطيرة بطوخ.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك حملة على المنشآت المختلفة.

وقام المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة محمد مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، ومندوبى جهاز سلامة الغذاء وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مادة ثانى اكسيد التيتانيوم لغش عصير القصب وإضفاء صفة اللون الابيض على عصير القصب مما يسبب خطورة على صحة المواطنين.



وقال رئيس المدينة أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة العامة ، كما تم متابعة مستودعات الغاز بالقرى والتاكيد على توزيع الحصص بمعرفة مفتشى التموين ومتابعة المحلات التى تعمل فى مجال الأغذية والمشروبات.