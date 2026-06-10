قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو
هتوحشني أوي.. حاتم صلاح ينهي عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة
واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب
قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية
سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية
هل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن
وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
آخر ما قاله الراحل عبدالعزيز مخيون عن تجسيده شخصية موسيقار الأجيال في 5 أعمال
المتر بـ 285 ألف جنيه.. مزاد العبور الجديدة يحقق 60 مليون جنيه في ساعات
النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مادة بيضاء تستخدم فى غش عصير القصب وتسبب أمراضا خطيرة بطوخ.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك حملة على المنشآت المختلفة.
وقام المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة محمد مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية، ومندوبى جهاز سلامة الغذاء وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من  مادة ثانى اكسيد التيتانيوم  لغش عصير القصب وإضفاء صفة اللون الابيض على عصير القصب مما يسبب خطورة على صحة المواطنين.


وقال رئيس المدينة أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة العامة ، كما تم متابعة مستودعات الغاز بالقرى والتاكيد على توزيع الحصص بمعرفة مفتشى التموين ومتابعة المحلات التى تعمل فى مجال الأغذية والمشروبات.

القليوبية طوخ عصير القصب محافظة القليوبية حملات مكثفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

تعليم الشرقية

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

بالصور

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فيديو

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد