إحالة رئيسي لجنتين ومراقبين بالقليوبية للتحقيق بعد رصد إهمال داخل لجان الإعدادية

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة رئيسي لجنتين ومراقبين أول بإدارتي قليوب والقناطر الخيرية التعليمية إلى التحقيق، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بالإهمال الوظيفي خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية.



وأكدت المديرية، في بيان، أن القرار جاء في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، وحرصًا على تحقيق الانضباط الكامل وضمان توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من العدالة والشفافية.

وشددت على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت أن التحقيقات ستكشف ملابسات الوقائع والمسؤوليات المترتبة عليها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للامتحانات.