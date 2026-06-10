رئيس منطقة القليوبية الأزهرية: أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات

واصل فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف اللجان، حيث تفقد لجنة بنها بنين وفتيات؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وخلال جولته، تابع فضيلته امتحان مادة النحو لطلاب القسم العلمي، واطمأن على انتظام اللجان وسير الامتحان وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، كما تفقد مقار اللجان للوقوف على مدى تهيئة المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والاستقرار.



وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة للطلاب، بما يحقق الانضباط داخل اللجان ويكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات.

كما استمع فضيلته إلى آراء عدد من الطلاب بشأن مستوى الامتحان، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرص منطقة القليوبية الأزهرية على المتابعة المستمرة للجان بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة لجميع الطلاب.



وفي ختام الجولة، أشاد فضيلة الشيخ مجدي أتى بما لمسه من انضباط والتزام داخل اللجان، مثمنًا جهود رؤساء اللجان والمراقبين والعاملين القائمين على العملية الامتحانية، ودورهم في تهيئة الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أفضل صورة.