تعليم القليوبية: إحالة موظفة للشئون القانونية حاولت مساعدة نجلها فى امتحانات الإعدادية

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، موظفة تعمل بقسم الحسابات بإحدى الإدارات التعليمية إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية محاولتها التدخل في أعمال إحدى لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026، بهدف خدمة نجلها الذي يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكدت المديرية، أن الواقعة تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للتأثير على سير الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها تواصل المتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية، استمرار رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محاولات للغش أو نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.