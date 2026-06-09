مصرع شاب سقط من أعلى سور بلكونة بالقليوبية

شهد شارع الشعراوي الجديد بمنطقة السوق في مدينة شبرا الخيمة حادثًا مأساويًا، بعدما لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سور بلكونة أحد العقارات بالشارع جرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية سقوط الشاب من ارتفاع، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.