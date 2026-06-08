ضبط 15 طالبا.. إحباط محاولة غش جماعي في امتحانات الإعدادية بالقليوبية

أحبطت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية محاولة غش جماعى، حيث تم ضبط 15 طالب بالشهادة الإعدادية، بإحدي لجان مركز بنها عن طريق الموبايل وتم تحريز موبايلاتهم جميعا وفحصها وتبين ان الطلاب قاموا انشاء جروب خاص على تطبيق الواتس ليتم تبادل الاجابات عن طريقه.



وتمكنت المديرية وما ورد لها من معلومات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلي الفور تم ضبط الطلاب قبل استخدامهم للجروب واستعماله وتم فحص الـ 15 موبايل وإحالة الموضوع الي جهات التحقيق .



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، مشددة على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات ورصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني، والتعامل الفوري مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية أو نشر معلومات مضللة تثير البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.