ضبط 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالقليوبية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وتصنيع اللحوم ومنتجاتها، في إطار جهود الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

واستهدفت الحملة المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور ومنطقة جمعية عرابي، بمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من الدواجن متغيرة في خواصها الطبيعية ومعبأة داخل أكياس تحمل بيانات غير مطابقة، بالإضافة إلى لحوم مفرومة وبانيه دجاج ظهرت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية، بإجمالي وزن بلغ نحو 2 طن.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.