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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة وارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد امتحان اللغة الانجليزية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
إبراهيم الهواري

سادت حالة من الارتياح والفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج الدراسي، وخالية من التعقيدات أو الجزئيات الصعبة.


من ناحية اخرى أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن بعض جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إجابات زعمت أنها خاصة بامتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالمحافظة.


وأوضح المصدر أنه بمراجعة الإجابات المتداولة ومطابقتها مع أسئلة الامتحان الفعلية، تبين أنها لا تمت بصلة لامتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، مؤكدًا أن ما يتم نشره يهدف إلى تضليل الطلاب وخداعهم.


وأشار المصدر إلى أن غرف العمليات تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، مع رصد أي محاولات للغش أو تداول معلومات غير صحيحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، داعيًا الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على ما يتم نشره عبر جروبات الغش، والتركيز على أداء الامتحانات داخل اللجان.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مادة اللغة الانجليزية امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

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