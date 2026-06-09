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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول ورقتي أسئلة وإجابات مزعومتين لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات
إبراهيم الهواري

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر جروبات الغش الإلكتروني، ورقتي أسئلة وإجابات بزعم أنهما تخصان امتحان مادة الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد بدء الامتحان بنحو ربع ساعة.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم رصد الورقة الامتحانية وورقة الإجابات المتداولتين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الورقتين لا تمتان بصلة للامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن هناك متابعة مستمرة لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات المختصة، للتأكد من انتظام اللجان والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات للغش، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور رصد أي تجاوزات.

وشددت المديرية على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات المجهولة المصدر التي تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

القليوبية الشهادة الإعدادية الجبر التواصل الاجتماعى بنها

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