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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبر يرسم البهجة على وجوه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
إبراهيم الهواري

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن سعادتهم بسهولة امتحان الجبر والإحصاء الذي أداه الطلاب اليوم الثلاثاء، بمقار اللجان الامتحانية في القليوبية.

وأكد الطلاب أن امتحان الجبر لم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، وكان في مستوى الطالب المتوسط، وهذا ما رسم البهجة والسعادة على وجوههم فور الخروج من اللجان.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحان مادة الهندسة، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي ، حيث تمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول بمقدار اللجان الانتخابية لمنع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية، كما تم التأكيد على استمرار منع دخول الطلاب بالشورت أو الشبشب، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حول انتظام سير الامتحانات.


وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث سيؤدي 120426 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية الامتحانات داخل 440 لجنة موزعة علي 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات النهائية للامتحانات، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والمراقبين الأوائل على مستوى المحافظة، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة تضمن توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب.

وتضمنت محاور الخطة الاستراتيجية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية التأكيد علي تأمين أوراق الأسئلة من خلال تشديد الرقابة على خطوط سير توزيع الأسئلة وتأمين المطبعة السرية، وتجهيز المقار الامتحانية من خلال توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان مع توفير الرعاية الطبية.

وشددت المديرية علي التصدي للغش من خلال تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وحظر الهواتف المحمولة تماماً، وتنظيم غرف العمليات بالإدارات المختلفة وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لسرعة حل المشكلات.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، موضحة أن مصلحة الطالب هي المعيار الأول لتقييم الأداء.

كما شددت علي أهمية تضافر الجهود بين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتهيئة الأجواء النفسية المناسبة للطلاب، والتعامل بحسم وتربوية في آن واحد مع أي معوقات طارئة.

واستطردت، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ليست مجرد اختبار للمحصلة العلمية، بل هي ميثاق أمانة نلتزم فيه بمنح كل طالب حقه كاملاً في بيئة تسودها العدالة وتكافؤ الفرص، لتظل القليوبية دائماً منارة للتميز والانضباط التعليمي.

القليوبية الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية امتحان الجبر بنها

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