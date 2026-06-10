بعد استدراجه وقتلــه .. تأييد إحالة أوراق متهمين للمفتي في جريمــة هزّت القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى مكان الواقعة، حيث أقدما على قتله باستخدام أسلحة بيضاء، والتعدي عليه بشكل وحشي، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يقوما بتقطيع جثمانه ومحاولة التخلص من الجريمة بإخفاء الأشلاء داخل جوال وإلقائها في أحد المواقع، كما استوليا على هاتفه المحمول.

وأوضحت أوراق القضية أن الجريمة وقعت في الرابع من مايو 2025، بعد أن خطط المتهمان مسبقًا لاستدراج المجني عليه، حيث قامت المتهمة بإيهامه بعلاقة عاطفية لاستدراجه إلى مسكنها، قبل أن يفاجأ بهجوم المتهم الآخر عليه باستخدام أداة حديدية وسكين، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وحددت المحكمة جلسة الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم النهائي، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

وصدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية عدد من المستشارين، وبأمانة سر الجلسة المختصة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 22757 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 2467 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.