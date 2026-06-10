القليوبية تنفي تسريب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.. والأسئلة المتداولة مزيفة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات وجروبات الغش الإلكتروني، ورقتين إحداهما لأسئلة والأخرى لإجابات زُعم أنهما تخصان امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد نحو ربع ساعة من بدء الامتحان.



وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم رصد الورقتين المتداولتين على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعتهما فور ظهورهما، مشيرًا إلى أن الأسئلة والإجابات المتداولة لا تمت بصلة إلى الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لرصد أي محاولات غش أو مخالفات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفوري مع أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب