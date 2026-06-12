خطورة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب.. ماذا نعرف عنها ؟

في مخالفة تمثل خطرا على صحة المواطنين وصورة من صور الغش التجاري والتدليس على المستهلكين، ضبطت الجهات الرقابية كميات من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب عبر إضفاء لون أبيض زائف عليه.

القصب

وتعد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) من المواد واسعة الاستخدام في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، حيث تستخدم لإضفاء اللون الأبيض وتحسين المظهر الخارجي للمنتجات.



إلا أن سلامة استخدامها غذائيا أصبحت محل جدل علمي خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الدراسات المتعلقة بتأثير الجسيمات النانوية على جسم الإنسان.

مخاطر صحية محتملة

تشير أبحاث علمية إلى أن الجسيمات الدقيقة للمادة قد تتفاعل داخل الجسم بطرق معقدة، ما يثير مخاوف بشأن احتمالية تسببها في الإجهاد التأكسدي والتهابات خلوية واضطرابات في توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، رغم أن المجتمع العلمي لم يحسم بشكل نهائي جميع التأثيرات الصحية المرتبطة بها.

ودفعت هذه المخاوف الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي منذ عام 2022، استنادا إلى مبدأ الحيطة، بسبب عدم إمكانية استبعاد تأثيراته المحتملة على المادة الوراثية والحمض النووي على المدى الطويل.

القصب

مخاطر مهنية وتجميلية

على المستوى المهني، يعد استنشاق غبار ثاني أكسيد التيتانيوم في المصانع والمنشآت الصناعية من أبرز مصادر القلق، إذ قد يؤدي التعرض المستمر له إلى تهيج الجهاز التنفسي والتهابات مزمنة بالشعب الهوائية.

كما صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) الجسيمات المحمولة جوا من المادة ضمن فئة «محتملة التسبب في السرطان للبشر» عند الاستنشاق بكثافات مرتفعة.

أما في مستحضرات التجميل وواقيات الشمس، فتشير التقييمات العلمية إلى أن استخدامها الموضعي على الجلد يعد أكثر أمانا، مع استمرار التحذيرات المتعلقة بالمنتجات التي تستخدم في صورة بخاخات بسبب احتمالات استنشاق الجزيئات الدقيقة.

استخدامات متعددة خارج المجال الغذائي

وتدخل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في العديد من الصناعات، من بينها الدهانات والطلاءات والبلاستيك والمطاط والورق والأحبار ومعجون الأسنان ومستحضرات التجميل، نظرا لقدرتها على منح اللون الأبيض وزيادة اللمعان والمتانة ومقاومة تأثيرات الضوء.

القصب

كيف تكتشف عصير القصب المغشوش؟

يوصي متخصصون بضرورة الانتباه لبعض العلامات التي قد تشير إلى غش عصير القصب، أبرزها:

اللون الأبيض الساطع أو «الطباشيري» بشكل غير طبيعي، بينما يميل العصير الطبيعي إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الذهبي.

احتفاظ العصير بلونه لفترات طويلة دون أن يتغير أو يتأكسد إلى اللون الداكن.

ظهور ترسبات أو عكارة بيضاء غير طبيعية في قاع الكوب، نظرا لأن المادة لا تذوب بالكامل في الماء.

وكشفت حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، نفذت بالتنسيق بين الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن ضبط كميات من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب عبر إضفاء لون أبيض زائف عليه.

وعقب ضبط الكميات المخالفة، قررت الجهات المختصة التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.