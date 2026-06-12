الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاع في درجات الحرارة، والجميع يسأل عن المتوقع بخصوص حالة الجو بشكل يومي، وخلال هذا التقرير نوضح أخر تحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد الجوية بخصوص الجو.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أغلب المحافظات، مع درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بنحو درجتين مئويتين، ليشعر المواطنون بحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومع سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح معتدلة

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تتلاشى تدريجيًا مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

وتوقعت نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء.

نصائح للمواطنين

وحذرت غانم من التعرض للشمسـ وشددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة والإكثار من شرب السوائل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل للاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء ويصبح مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود تفاوت في درجات الحرارة بين مختلف المناطق، حيث سجلت القاهرة الكبرى 33 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و20 للصغرى، والشرقية 30 للعظمى و20 للصغرى.

وفي جنوب البلاد، تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 37 للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر نتيجة ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تأثيرات الطقس، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين في الظل، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 12 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

شرم الشيخ 38

مطروح 27

أسوان 44

درجاتالحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

الدوحة 45

مسقط 35

بيروت 27

الخرطوم 44

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 29

مدريد 35

طوكيو 26

بكين 29

موسكو 32