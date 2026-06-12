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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة والرطوبة عالية بنسب ملحوظة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، 12 يونيو 2026.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وحذرت الأرصاد الجوية من أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال الطقس اليوم، حيث سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المعدلات المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.

حول الظواهر الجوية خلال الطقس اليوم، تسيطر مجموعة من الظواهر الجوية المؤثرة على حركة الطرق والملاحة، حيث شهد الطقس صباحا، تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى هذه المناطق.

من المتوقع أن يشهد الطقس أيضا، نشاط للرياح أحياناً، حيث تتراوح سرعتها بين (25 إلى 35) كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ويكون هناك سحب منخفضة وأمطار خفيفة، خلال الطقس اليوم، حيث تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: 34 للعظمى والصغرى 23 درجة

الوجه البحري: 33 للعظمى والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 29 للعظمى والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: 30 للعظمى والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: 37 للعظمى والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: 43 للعظمى والصغرى 27 درجة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وقائدي المركبات بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوخي الحذر أثناء القيادة الصباحية بسبب الشبورة الكثيفة.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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