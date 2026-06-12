الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة وشمال البلاد.. والعظمى 34 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أغلب المحافظات، مع درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بنحو درجتين مئويتين، ليشعر المواطنون بحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومع سطوع أشعة الشمس.

طقس شديد الحرارة جنوبًا

وأوضحت أن الطقس يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 43 و44 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح معتدلة

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها تتلاشى تدريجيًا مع شروق الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.

كما توقعت نشاطًا للرياح بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء.

نصائح للمواطنين

وشددت غانم على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة والإكثار من شرب السوائل.