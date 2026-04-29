لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

فوائد بذور الحلبة مع زيت الزيتون للجسم
آية التيجي

يبحث كثيرون عن وصفات طبيعية تساعد على تحسين الهضم وتقوية الجسم، ويأتي مزيج بذور الحلبة مع زيت الزيتون ضمن أبرز التركيبات الغذائية التي تحظى باهتمام واسع، لما يتمتع به كل مكوّن من فوائد مثبتة غذائيًا. 

فالحلبة معروفة بدعمها لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم السكر، بينما يشتهر زيت الزيتون بخصائصه المضادة للالتهابات ودعمه لصحة القلب، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي.

وفي السطور التالية نستعرض فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون، وهل يمكن أن يساعد هذا المزيج في علاج الانتفاخات أم لا، وتشمل :

ـ تحسين الهضم وتقليل الانتفاخات:
تحتوي بذور الحلبة على نسبة جيدة من الألياف الطبيعية، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، وهو أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ.

كما أن زيت الزيتون يساعد على تليين الجهاز الهضمي وتحفيز الهضم بشكل أفضل.
لذلك، فإن تناول الحلبة مع زيت الزيتون قد يساهم في تقليل الغازات والشعور بالامتلاء خاصة إذا كان الانتفاخ ناتجًا عن بطء الهضم أو الإمساك.

ـ دعم صحة القلب:
زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ترتبط بتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الحلبة قد تساعد في خفض الكوليسترول الضار.

ـ المساعدة في تنظيم السكر بالدم:
وأظهرت أبحاث غذائية أن الحلبة قد تساهم في تحسين مستويات السكر بفضل الألياف والمركبات النباتية الموجودة بها، بينما يساعد زيت الزيتون ضمن النظام الغذائي الصحي على تحسين حساسية الإنسولين.

ـ تقليل الالتهابات:
يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للالتهاب، كما أن الحلبة استخدمت تقليديًا لتخفيف بعض الالتهابات ومشكلات الهضم، ما يجعل الجمع بينهما مفيدًا للجسم.

ـ تعزيز الشبع والمساعدة في التحكم بالوزن:
الألياف الموجودة في الحلبة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بينما الدهون الصحية في زيت الزيتون تمنح طاقة وتساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

هل يعالج الانتفاخات؟

ويمكن القول إن الحلبة مع زيت الزيتون قد تساعد في تخفيف الانتفاخات إذا كان السبب مرتبطًا بالإمساك أو سوء الهضم أو الغازات البسيطة، لكنها ليست علاجًا مباشرًا لكل أنواع الانتفاخ.

وإذا كان الانتفاخ متكررًا أو مصحوبًا بألم شديد أو فقدان وزن أو قيء أو اضطرابات مستمرة، فيجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي.

أفضل طريقة لتناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

ويمكن استخدام المزيج بإحدى الطرق التالية:
ـ ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المطحونة مع ملعقة زيت زيتون.
ـ نقع الحلبة ثم إضافتها إلى الطعام مع زيت الزيتون.
ـ رش مسحوق الحلبة بكميات بسيطة على السلطات مع زيت الزيتون.

تحذيرات مهمة

ورغم فوائد الحلبة، إلا أن الإفراط فيها قد يسبب:
ـ إسهالًا أو اضطرابًا بالمعدة
ـ انخفاض السكر لدى مرضى السكري
ـ رائحة جسم مميزة لدى بعض الأشخاص

كما يُنصح الحوامل باستشارة الطبيب قبل تناول الحلبة بكميات كبيرة.

