أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

يُعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، إذ يلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات، إصلاح الأنسجة، دعم المناعة، وزيادة الشعور بالشبع. ومع تزايد الاهتمام بالأنظمة الصحية وخسارة الوزن، يبحث كثيرون عن أطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.

أفضل أطعمة غنية بالبروتين

وكشف تقرير طبي حديث نشره موقع Healthline أن هناك مجموعة من الأطعمة يمكن اعتبارها مصادر شبه نقية للبروتين، لأنها تحتوي على نسب عالية جدًا من البروتين مقارنة بالكربوهيدرات والدهون، وهي :



- السمك المجفف:

يُعد من أعلى الأطعمة تركيزًا بالبروتين.

100 جرام تحتوي على 63 جرام بروتين

يفضل تناوله باعتدال لاحتوائه على نسبة ملح مرتفعة

- الجمبري:

من أفضل المأكولات البحرية الصحية.

100 جرام تحتوي على 23 جرام بروتين

منخفض الدهون والكربوهيدرات

- التونة:

خيار شهير للرياضيين ومتّبعي الدايت.

100 جرام تحتوي على 29 جرام بروتين

غنية بالأوميجا 3

- الهلبوت:

نوع من الأسماك البيضاء الغنية بالبروتين.

100 جرام تحتوي على 23 جرام بروتين

مفيد لصحة القلب

- البلطي:

من أكثر الأسماك انتشارًا وسعرًا مناسبًا.

100 جرام تحتوي على 26 جرام بروتين

قليل الدهون

- سمك القد :

سمك أبيض منخفض السعرات وغني بالبروتين.

100 جرام تحتوي على 19 جرام بروتين

- بولوك ألاسكا:

من أفضل أنواع الأسماك البحرية.

100 جرام تحتوي على 24 جرام بروتين

منخفض الزئبق وآمن نسبيًا

لماذا تساعد هذه الأطعمة في خسارة الوزن؟

الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على:

ـ زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول

ـ تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة

ـ الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الدايت

ـ رفع معدل الحرق

نصائح للاستفادة من البروتين يوميًا

ـ اختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق

ـ وزع البروتين على الوجبات طوال اليوم

ـ أضف خضراوات طازجة مع كل وجبة

ـ مارس تمارين المقاومة لبناء العضلات