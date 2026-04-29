أطعمة غنية بالبروتين لبناء العضلات وخسارة الوزن .. بخلاف الدواجن

أفضل أطعمة غنية بالبروتين
آية التيجي

يُعد البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، إذ يلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات، إصلاح الأنسجة، دعم المناعة، وزيادة الشعور بالشبع. ومع تزايد الاهتمام بالأنظمة الصحية وخسارة الوزن، يبحث كثيرون عن أطعمة غنية بالبروتين وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.

وكشف تقرير طبي حديث نشره موقع Healthline أن هناك مجموعة من الأطعمة يمكن اعتبارها مصادر شبه نقية للبروتين، لأنها تحتوي على نسب عالية جدًا من البروتين مقارنة بالكربوهيدرات والدهون، وهي :


- السمك المجفف:
يُعد من أعلى الأطعمة تركيزًا بالبروتين.
100 جرام تحتوي على 63 جرام بروتين
يفضل تناوله باعتدال لاحتوائه على نسبة ملح مرتفعة

- الجمبري:
من أفضل المأكولات البحرية الصحية.
100 جرام تحتوي على 23 جرام بروتين
منخفض الدهون والكربوهيدرات

- التونة:
خيار شهير للرياضيين ومتّبعي الدايت.
100 جرام تحتوي على 29 جرام بروتين
غنية بالأوميجا 3

- الهلبوت:
نوع من الأسماك البيضاء الغنية بالبروتين.
100 جرام تحتوي على 23 جرام بروتين
مفيد لصحة القلب

- البلطي:
من أكثر الأسماك انتشارًا وسعرًا مناسبًا.
100 جرام تحتوي على 26 جرام بروتين
قليل الدهون

- سمك القد :
سمك أبيض منخفض السعرات وغني بالبروتين.
100 جرام تحتوي على 19 جرام بروتين

- بولوك ألاسكا:
من أفضل أنواع الأسماك البحرية.
100 جرام تحتوي على 24 جرام بروتين
منخفض الزئبق وآمن نسبيًا

لماذا تساعد هذه الأطعمة في خسارة الوزن؟

الأطعمة الغنية بالبروتين تساعد على:
ـ زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول
ـ تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة
ـ الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء الدايت
ـ رفع معدل الحرق

نصائح للاستفادة من البروتين يوميًا

ـ اختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق
ـ وزع البروتين على الوجبات طوال اليوم
ـ أضف خضراوات طازجة مع كل وجبة
ـ مارس تمارين المقاومة لبناء العضلات

