لن تتوقع .. المشي في هذا التوقيت يخفض ضغط الدم

يعاني ما يقرب من نصف البالغين من ضغط الدم، وهو سبب رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لحسن الحظ، يعتبر المشي وسيلة سهلة ومتاحة لخفض ضغط الدم والتحكم فيه، دون الحاجة إلى أدوية - ولكن هل هناك وقت مثالي للقيام بذلك لتحقيق أقصى قدر من الفوائد؟

هل هناك وقت مثالي للمشي فيما يتعلق بضغط الدم؟

إن ضغط الدم يرتفع عادةً في الصباح وينخفض في المساء، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاعات حادة في ضغط الدم صباحًا أو ارتفاعه ليلًا يكونون أكثر عرضة لمشاكل صحية

وهنا يأتي دور المشي، تأثير خفض ضغط الدم الناتج عن المشي لمرة واحدة قد يستمر لساعات بعد ذلك، وهي فترة يسميها الأطباء "انخفاض ضغط الدم بعد التمرين"، لذا، فإن وقت المشي خلال اليوم يمكن أن يؤثر على وقت حدوث انخفاض ضغط الدم فعلياً.

تشير بعض الأدلة إلى أن المشي في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء قد يفيد في خفض ضغط الدم، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن ممارسة التمارين الهوائية في المساء أدت إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي بعد التمرين مقارنةً بالتدريب الصباحي.

المصدر health