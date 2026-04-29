سيف زاهر يُشيد بجماهير الزمالك: حاضرون رغم غياب البطولات والأزمات

أشاد الإعلامي سيف زاهر بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا كبيرًا في الوفاء والدعم المستمر للفريق رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية "إن جماهير الزمالك حاضرة دائمًا في المدرجات، رغم غياب البطولات والأزمات المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الجماهير تواصل دعم الفريق منذ بداية الموسم في كل وقت وأي مكان، وهو ما يعكس قيمة جماهيرية كبيرة لنادٍ بحجم الزمالك.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

