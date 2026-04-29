بعد تراجع العالمي 100 دولار .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

انخفضت أسعار الذهب في ظل حالة عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية.

وأمس الثلاثاء، انخفض سعر الذهب عالميًا اليوم تحت الـ 4600 دولار مسجلًا الآن 4598 دولارًا للأوقية بعد أن كان في منطقة الـ 4700 دولار .

وفي مصر هبط سعر الذهب بمتوسط 120 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6890 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7874 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 55120 جنيهًا بعد أن كان قد وصل إلى 56 ألفًا ختام تعاملات أمس .