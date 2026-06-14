رئيس السلامة الغذائية الأسبق: كيلو التيتانيوم بـ150 جنيهًا وتستخدم في تبييض القصب والحلاوة

أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة بنقابة الأطباء البيطريين، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ليست جديدة، وهي مادة تدخل في صناعات متعددة منها تبييض الحلاوة الطحينية ومبيضات القهوة.

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC MASR، أن المادة تباع في جروبات الكيماويات بسعر يتراوح بين 150 و400 جنيه للكيلو حسب درجة النقاء.

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة إلى أن بائعي عصير القصب يستخدمون هذه المادة لتغطية علامات التأكسد، فعصير القصب الطبيعي يتأكسد ويتحول للون البني الغامق خلال 10 دقائق.

وتابعت أن "المادة بتعمل تبييض أو تغطية لعلامات التأكسد، ولونها أبيض عاتم فبتخلي العصير يفضل فترة طويلة بنفس اللون، والمستخدم مش هيعرف إن العصير قديم".

وشدّدت الدكتورة شيرين علي زكي على أن أخطر ضرر لهذه المادة هو التسمم الجيني وتأثيراتها الضارة على الحمض النووي DNA، نتيجة جزيئاتها النانوية متناهية الصغر، ولها تأثير تراكمي على المدى البعيد.

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة أن استخدام المادة مجرّم قانونًا، وجهاز حماية المستهلك ضبط محلات في القليوبية، مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية لتشمل عينة ممثلة من جميع المحافظات.