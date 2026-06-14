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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«بيوتنا اتخربت»| ضحايا معرض سيارات الفشن يروون المأساة: سجون وديون ومطالبات بالملايين

صورة أرشفية
صورة أرشفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

لم تعد كلمة "مستريح" مرتبطة بشخص واحد أو واقعة بعينها، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعية متكررة، تقوم في جوهرها على واحدة من أخطر خرافات العصر الحديث: الربح السريع دون مجهود.

من منصة إلكترونية تعد الناس بأرباح خيالية، إلى تاجر ذهب أو سيارات أو حتى أرانب، أو صاحب شركة مكملات غذائية، أو سيدة تدّعي امتلاك حصص من السكر بالمصانع، تتكرر الحكاية نفسها بأسماء ووجوه مختلفة، بينما يبقى الضحية واحدًا؛ مواطن يبحث عن المال السهل دون عمل، فيسقط طواعية داخل شبكة نصب مُحكمة.

ورغم التحذيرات الأمنية المستمرة، والتاريخ الطويل لحوادث النصب، وعلى رأسها قضايا توظيف الأموال منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن الضحايا لا يزالون يسقطون في شراك المحتالين.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1308538334699004

وخلال الأيام الماضية، ألقت أجهزة الأمن بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف القبض على "م.ج"، صاحب معرض سيارات شهير بالمركز، بعد اتهامه بالتربح من معاملات ربوية، وتحرير إيصالات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات على مواطنين اقترضوا منه أموالًا أو اشتروا سيارات ربع نقل لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه.

الواقعة لم تكن جديدة في مضمونها، لكنها جاءت نسخة مكررة من السيناريو ذاته؛ إذ اكتسب المتهم ثقة عدد كبير من المواطنين بحكم عمله في تجارة السيارات وعلاقاته الواسعة داخل المجتمع المحلي.

والمثير في الأمر أن كثيرًا من الضحايا تعاملوا معه رغم إدراكهم أن الأسعار والعروض التي يقدمها غير منطقية، إلا أن حلم الربح السريع أو الحصول على سيارة بسعر أقل من السوق كان كافيًا لإسكات أي شكوك أو تساؤلات.

المشهد يكاد يتكرر في جميع القضايا المشابهة؛ شخص يقدم نفسه باعتباره ناجحًا أو متدينًا أو صاحب نفوذ وعلاقات واسعة، ثم يبدأ في استدراج ضحاياه عبر ما يسميه "الفرصة الذهبية" التي لن تتكرر. ومع صرف أولى الأرباح أو تقديم بعض المزايا الوهمية، يتحول الضحايا أنفسهم إلى وسيلة دعاية مجانية، فيقنعون أقاربهم وأصدقاءهم بالدخول في الدائرة نفسها، لتتسع رقعة الضحايا ويكبر حجم الخسائر.


خلال الأيام الماضية، ألقت أجهزة الأمن بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف القبض على “م.ج” صاحب معرض سيارات شهير بمركز الفشن ، بعد اتهامه بالتربح بالربا ، ورفع ايصالات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات علي مواطنين اقترضو منه او اشترو سيارات ربع نقل لا تتعدي قيمتها مائتي الف جنية ،الواقعة لم تكن جديدة في مضمونها، لكنها كانت نسخة مكررة من السيناريو نفسه؛ ، ثقة يكتسبها المتهم بحكم عمله في تجارة السيارات، .المثير هنا، أن كثيرًا من الضحايا دخلوا تحت طائلته وهم يعلمون أن الأسعار التي يعرضها غير منطقية، لكن حلم الربح السريع والحصول على سيارة بسعر أقل كان كافيًا لإسكات أي شكوك.المشهد هنا يكاد يكون واحدًا في كل القضايا؛ شخص يقدم نفسه باعتباره ناجحًا أو متدينًا أو صاحب علاقات قوية، ثم يبدأ في جذب ضحاياه بفكرة “الفرصة الذهبية” التي لن تتكرر، ومع أول مجموعة من الأرباح الوهمية، يتحول الضحايا أنفسهم إلى دعاية مجانية له، فيقنعون أقاربهم وأصدقاءهم بالدخول معه.


 


التقت "صدى البلد" عددًا من أهالي الضحايا، الذين رووا تفاصيل مؤلمة عن معاناتهم مع القضية، حيث يقضي بعضهم فترات عقوبة بالسجن، بينما اضطر آخرون إلى بيع ممتلكاتهم لسداد أقساط ومطالبات مالية يؤكدون أنها ليست مستحقة عليهم.

وقالت صفاء، من محافظة المنيا، إن زوجها محبوس منذ خمس سنوات بسبب إيصالات أمانة مرتبطة بمعاملاته مع معرض السيارات، مضيفة: "بعنا الذهب وبعنا كل ما نملك حتى سددنا 600 ألف جنيه، ومع ذلك ما زال صاحب المعرض يطالبنا بـ500 ألف جنيه أخرى دون وجه حق، مقابل التنازل عن المحاضر وخروج زوجي من السجن".

ومن جانبه، قال محمد (ع.ع)، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، إن نجله كان ضامنًا لأحد الأشخاص، وأصبح يواجه أكثر من 60 قضية بسبب إيصالات أمانة مرتبطة بالمعرض. وأضاف: "صاحب المعرض كان يحصل على الإيصالات ويبيعها لمعارض أخرى، ثم تُرفع بها قضايا على ابني".

أما نشأت (أ)، فقال: "حصلت على سيارة بقيمة 110 آلاف جنيه، وسددت منها 50 ألف جنيه، وبقي عليّ 60 ألف جنيه فقط، لكن ما تم تحصيله مني حتى الآن وصل إلى 290 ألف جنيه، وما زال يُطالبني بدفع 200 ألف جنيه أخرى للتنازل عن القضايا".

وفي شهادة أخرى، قال مصطفى (ر)، وهو أحد العاملين السابقين بالمعرض: "تركت العمل بعدما شعرت بوجود أمور غير سليمة. كان يتم تحرير إيصالات باسمي على أشخاص لا أعرفهم، وتجاوزت قيمة بعض هذه الإيصالات مليونًا و200 ألف جنيه".

وأضاف: "صاحب المعرض كان يحتفظ ضدي بإيصالات بمبالغ مالية كبيرة، ويستخدمها للضغط عليّ وتهديدي إذا رفضت تنفيذ تعليماته أو رفع دعاوى بإيصالات على أشخاص لا أعرفهم".

بني سويف الفشن مستريح

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