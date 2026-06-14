قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو اتحاد الكرة يكشف كواليس معسكر منتخب مصر.. ومفاجأة بشأن احتفالية محمد صلاح
موعد امتحان معلم مساعد علوم 2026.. طريقة الاستعلام الرسمية
جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة
اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى
لن تتوقع .. المشي في هذا التوقيت يخفض ضغط الدم
قتيلان و11 جريحاً إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة
عاجل | حزب الله يعلن تنفيذ 22 عملية خلال الساعات الـ 24 الماضية
مدحت عبدالهادي: مصر لن تخسر أمام بلجيكا.. وأفضل الاعتماد على 4-3-3 في افتتاح مشوار المونديال
مصر تعرض أحدث تقنيات علاج أورام الكبد خلال مؤتمر دولي بالصين
السمن البلدي على الريق .. تريند جديد يتصدّر السوشيال ميديا | إليك فوائده وأضراره
حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية
مجدي عبدالغني: البرازيل لن تنافس على كأس العالم.. وأفضل هذا التشكيل لمنتخب مصر أمام بلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصر تعرض أحدث تقنيات علاج أورام الكبد خلال مؤتمر دولي بالصين

د. أسامة حته
د. أسامة حته
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الأستاذ الدكتور أسامة حته، رئيس الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، أن الأشعة التداخلية أصبحت تمثل بديلاً آمناً وفعالاً للجراحات التقليدية في علاج العديد من الأمراض، وعلى رأسها أورام الكبد وتضخمات الغدة الدرقية، لما توفره من دقة عالية وتقليل للمضاعفات وفترات التعافي.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركته ممثلاً لجمهورية مصر العربية في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العشرين للجمعية الآسيوية للأشعة التداخلية والقلبية، المقام بالصين، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وأوضح “حته” أنه من المقرر أن يقدم محاضرتين علميتين ضمن البرنامج الأكاديمي للمؤتمر، تتناول الأولى أحدث التقنيات المستخدمة في علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية، مع استعراض نتائج الدراسات والتجارب الإكلينيكية التي أثبتت نجاح هذا التخصص في تحسين نسب الشفاء وتقليل الحاجة للتدخلات الجراحية.
 


وأضاف أن المحاضرة الثانية تستعرض التطورات الحديثة في علاج تضخمات الغدة الدرقية باستخدام الأشعة التداخلية، باعتبارها خياراً علاجياً متقدماً يحقق نتائج فعالة مع تقليل المخاطر والمضاعفات المحتملة للمرضى.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للأشعة التداخلية إلى أن المؤتمر يعد من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة عالمياً، حيث يناقش أحدث المستجدات والتقنيات العلاجية في مجالات الأشعة التداخلية والقلبية. 

وأكد د. أسامة حته، أن المشاركة المصرية تعكس المكانة العلمية المتقدمة التي وصلت إليها الكفاءات الطبية المصرية، وتسهم في تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات مع المراكز الطبية العالمية، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

الأشعة التداخلية الجمعية المصرية اورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التونسي ونظيره الجنوب أفريقي

تونس وجنوب أفريقيا تبحثان تطورات العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية السعودية وباكستان

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها

وزيرا خارجية السعودية وباكستان

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها

بالصور

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد