مصر تعرض أحدث تقنيات علاج أورام الكبد خلال مؤتمر دولي بالصين

أكد الأستاذ الدكتور أسامة حته، رئيس الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، أن الأشعة التداخلية أصبحت تمثل بديلاً آمناً وفعالاً للجراحات التقليدية في علاج العديد من الأمراض، وعلى رأسها أورام الكبد وتضخمات الغدة الدرقية، لما توفره من دقة عالية وتقليل للمضاعفات وفترات التعافي.



جاء ذلك بالتزامن مع مشاركته ممثلاً لجمهورية مصر العربية في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العشرين للجمعية الآسيوية للأشعة التداخلية والقلبية، المقام بالصين، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.



وأوضح “حته” أنه من المقرر أن يقدم محاضرتين علميتين ضمن البرنامج الأكاديمي للمؤتمر، تتناول الأولى أحدث التقنيات المستخدمة في علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية، مع استعراض نتائج الدراسات والتجارب الإكلينيكية التي أثبتت نجاح هذا التخصص في تحسين نسب الشفاء وتقليل الحاجة للتدخلات الجراحية.





وأضاف أن المحاضرة الثانية تستعرض التطورات الحديثة في علاج تضخمات الغدة الدرقية باستخدام الأشعة التداخلية، باعتبارها خياراً علاجياً متقدماً يحقق نتائج فعالة مع تقليل المخاطر والمضاعفات المحتملة للمرضى.



وأشار رئيس الجمعية المصرية للأشعة التداخلية إلى أن المؤتمر يعد من أبرز الفعاليات العلمية المتخصصة عالمياً، حيث يناقش أحدث المستجدات والتقنيات العلاجية في مجالات الأشعة التداخلية والقلبية.



وأكد د. أسامة حته، أن المشاركة المصرية تعكس المكانة العلمية المتقدمة التي وصلت إليها الكفاءات الطبية المصرية، وتسهم في تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات مع المراكز الطبية العالمية، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.