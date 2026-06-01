أورام الأقصر يكسر حاجز الـ 280 ألف فحص أشعة تشخيصية بالمجان خلال 10 أعوام

كشفت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن تحقيق إنجاز طبي كبير خلال مسيرتها الممتدة لعشر سنوات، حيث تخطى إجمالي فحوصات الأشعة التشخيصية التي قدمتها الأقسام المختصة بالمستشفى حاجز الـ 280 ألف فحص مجاني لمرضى السرطان من مختلف الأعمار بمحافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور هشام عادل عبدالفتاح مدير قسم الأشعة بالمستشفي، أن قسم الأشعة التشخيصية نفذ 280,647 فحص على عدة وحدات متخصصة تضمنت، وحدة الرنين المغناطيسي (MRI)، و وحدة الأشعة المقطعية (CT Scan)، وكذلك وحدة أشعة الثدي (الماموجرام والسينوسونار)، بالإضافة إلى وحدات الموجات الصوتية (الأشعة التلفزيونية والدوپلر): والأشعة العادية الرقمية (X-Ray).

وأضاف مدير قسم الأشعة بالمستشفي، أن قسم الأشعة يطبق نظام «الباكس» (PACS) الإلكتروني لحفظ وتداول الصور والتقارير الطبية، مما يتيح لأعضاء اللجنة الطبية متعددة التخصصات الاطلاع الفوري على فحوصات المريض عبر شاشات العرض داخل غرف العمليات والعيادات الخارجية، لتحديد القرار العلاجي الأنسب في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أوضح الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه يأتي هذا الرقم ليعكس حجم الطفرة الكبيرة والجهد المتواصل الذي تبذله المستشفى كأول صرح طبي متكامل ومجاني لعلاج الأورام في جنوب الصعيد، بهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة وتخفيف عناء السفر عن كاهل المرضى وأسرهم إلى محافظات وجه بحرى.

يُذكر أن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر شهدت توسعات متتالية على مدار العقد الماضي، لتبلغ مكانة رائدة محليًا وإقليميًا كأحد أهم صروح العمل الأهلي الطبي في مصر.