حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك أخطاء في إدارة بعض الملفات داخل الأندية، خاصة فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "مش مفهوم إنك تتعاقد مع لاعب، وبعد سنة واحدة تيجي تعدل عقده وتزوده، في حين إن العقد شريعة المتعاقدين، والمفروض اللاعب لما يتألق يستنى موسم أو اتنين قبل ما يطلب التعديل".

وأضاف: "اللي بيحصل في الأهلي الموسم الحالي، 75% منه يتحمله اللاعبون و25% الجهاز الفني".

وتابع: "رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الزمالك، لكن اللاعبين عندهم روح وإصرار كبير على تحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من حق جمهور الأهلي يزعل على وضع الفريق، خاصة إنه يضم لاعبين على مستوى عالٍ، ومحدش كان يتوقع اللي بيحصل ده في الموسم الحالي".