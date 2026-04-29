إعلامي: الجميع يتمنى استمرار الإسماعيلي في الدوري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن فريق الإسماعيلي نجح في تحقيق فوز ثمين ومهم على حساب بتروجت في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، ليواصل صراعه في جدول مجموعة الهبوط الدوري.



وأوضح خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بتروجت أهدر العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء، في الوقت الذي استغل فيه الإسماعيلي إحدى الهجمات في اللحظات الحاسمة، ليتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96.

وأشار إلى أن هذا الانتصار أعاد الدراويش لطريق الانتصارات بعد غياب استمر 178 يومًا، مؤكدًا أن هناك حالة تعاطف ودعم كبيرة للفريق بين الجماهير، التي تتمنى استمراره في بطولة الدوري، مشددا:" الجميع يتمنى استمرار الإسماعيلي في الدوري".