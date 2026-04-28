الهلال يحقق الفوز على ضمك بهدف بالدوري السعودي

حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف تقدم الهلال السعودي في الدقيقة 18، بعد أداء هجومي منظم .

بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر

وخاض الهلال المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – متعب الحربي – أكتشيشيك

خط الوسط: روبين نيفيز – محمد كنو – سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – كريم بنزيم